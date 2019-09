Antonello Pinna Merit Award: domani si conoscerà lo studente vincitore

Cresce l’attesa tra i 19 neodiplomati che partecipano al concorso promosso da alcuni anni dallo scienziato oristanese Graziano Pinna, in memoria del fratello Antonello. In palio 3 mila e mille euro, messi a disposizione dal professor Graziano Pinna, attualmente Professore Associato presso la University of Illinois at Chicago. Inoltre, viene anche assegnato un terzo certificato “Menzione di Merito” per eccezionali meriti scolastici.

L’appuntamento è fissato per le 18, nei locali del Consorzio Uno di Oristano, sede dell’Università. A fare gli onori di casa sarà proprio il Presidente del Consorzio UNO, Francesco Asquer. Parteciperanno alla cerimonia anche i dirigenti del Liceo Classico, Pino Tilocca, e del Liceo “Mariano IV d’Arborea”, Donatella Arzedi. Tra gli invitati, il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, e il commissario della provincia Massimo Torrente, gli insegnanti dei Licei e studenti vincitori di passate edizioni e altri ospiti d’onore che aiuteranno durante le premiazioni.

La commissione esaminatrice per il 2019 era composta da cinque sardi residenti all’estero, oltre a Pinna, si tratta di Paolo Cherchi, Professore Emerito di Lingua Italiana e Spagnola alla University of Chicago e membro onorario dell’Accademia dei Lincei. I suoi libri includono “Andreas and the ambiguity of Courtly Love” e “Il Re Adone” e il recente “Maestri. Memorie e racconti di un apprendistato” pubblicato da Longo Editore nel 2019. Alberta Lai, Direttrice del Italian Cultural Institute of Prague, nata a Cagliari e laureata in lettere classiche all’Università di Cagliari. Come funzionario del Ministero degli Affari Esteri è stata addetto culturale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Vancouver e l’IIC di Chicago. Mario Macis, Professore Associato di Economia alla Johns Hopkins University, insegna microeconomia, economia delle organizzazioni e economia delle politiche pubbliche, ed è direttore del Master in Health Care Management. Nato a Cagliari e cresciuto tra Samugheo e Oristano, si è laureato in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi, dottorato in Economics alla University of Chicago. Marco Gargiulo, Professore Associato di Lingua e cultura italiana all’Università di Bergen. Esperto di sociolinguistica italiana e sarda, di linguaggi giovanili, di lingua dei media.