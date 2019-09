Trasforma podere in piantagione cannabis

(ANSA) - ARZACHENA (SASSARI), 5 SET - Aveva trasformato il suo podere nelle campagne di Arzachena in una piantagione di marijuana. Un 37enne del posto è stato denunciato dalla Guardia di finanza della tenenza di Palau per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari in seguito a una accurata attività investigativa, con sopralluoghi e appostamenti nel territorio della Gallura, hanno scoperto che all'interno del terreno di proprietà del 37enne venivano coltivate a cielo aperto 24 grandi piante di canapa indiana. I finanzieri hanno esteso la perquisizione nell'abitazione dell'uomo dove hanno trovato e sequestrato 1,2 kg della stessa sostanza già essiccata e pronta per la vendita.