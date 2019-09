In auto con 40kg di marijuana, arrestato

(ANSA) - NUORO, 5 SET - Intercettato sulla statale 389 Nuoro-Lanusei mentre viaggiava su un furgone rosso ammaccato e a fari spenti, è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento e all'interno del mezzo sono stati scoperto 40 chili di marijuana per un valori di circa 200mila euro.

L'autista, Francesco Masala, 45 anni, di Nuoro, è stato arrestato dai militari del comando di Nuoro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La marijuana, già essiccata, era stata suddivisa in otto sacchetti di carta: in tutto 40 chilogrammi che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 200mila euro.

L'arresto di Masala è stato già convalidato dal gip del tribunale di Nuoro.