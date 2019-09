Non ci sarà la tradizionale Sartigliedda, con la figura di Su Componidoreddu come protagonista principale e mancheranno anche i rituali che accompagnano la giostra sacra per gli oristanesi. A Torre Grande, però, i mini cavalieri correranno ugualmente domenica 15 settembre, dalle 16.30, e sarà per loro una grande festa. La Pro loco di Oristano ha deciso di organizzare la corse alla stella e lo spettacolo delle pariglie, dopo l’annullamento della manifestazione estiva per problemi all’impianto di illuminazione. Un piccolo riconoscimento all’impegno dei bravi mini cavalieri, che si impegnano ogni anno per regalare un grande spettacolo al pubblico.

“Non ci sarà Su Componidoreddu, “ il presidente della Pro loco di Oristano, Gianni Ledda, “e, quindi, nemmeno i riti della vestizione e dell’incrocio delle spade. Si svolgeranno la corsa alla stella e le pariglie”.

“La location resta la stessa”, dice ancora Gianni Ledda, spiegando i dettagli più logistici, “ma non saranno presenti le tribune”.

Insomma, una Sartigliedda rivisitata, che sarà comunque capace di regalare un grande spettacolo.

Giovedì, 5 settembre 2019

L'articolo Nuova Sartigliedda a Torre Grande, ma senza Componidoreddu sembra essere il primo su LinkOristano.it.