E’ rimasto intrappolato con la sua auto, una Volkswagen T-Roc, nella zona paludosa di Mare Morto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Oristano per recuperare l’auto. Protagonista della disavventura, avvenuta ieri, nel tardo pomeriggio, sul litorale di Cabras, è stato un turista alla guida del veicolo fiammante.

L’uomo si trovato in difficoltà ed inutile è stato anche l’aiuto di alcune persone che sono intervenute in suo soccorso.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Oristano e anche per loro non è stato semplice provvedere al recupero dell’auto, proprio per la presenza del terreno paludoso nella zona, anche in seguito alle recenti precipitazioni.

Giovedì, 5 settembre 2019

L'articolo Turista intrappolato con l’auto nella zona paludosa di Mare Morto sembra essere il primo su LinkOristano.it.