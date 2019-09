Sono possibili disagi per chi viaggerà sui mezzi dell’Arst, l’azienda regionale di trasporto pubblico locale, sabato prossimo, 7 settembre. La Fit Cisl Sardegna ha proclamato uno sciopero di 4 ore, per rivendicare una migliore organizzazione del lavoro, “diritti uguali per tutti e un integrativo economicamente adeguato alle altre aziende di trasporto pubblico sarde”. L’azienda gestisce i collegamenti extraurbani in tutta la Sardegna, MetroCagliari e MetroSassari e il Trenino Verde.

Il sindacato chiede la trasformazione dei part-time in contratti a tempo indeterminato, il rinnovo dell’accordo del 2105 sulla reperibilità e il contratto della Carta di qualificazione dei conducenti.

Il personale viaggiante dei bus si asterrà dal lavoro dalle 18.29 alle 22.29, quello ferroviario dalle 17.30 alle 21.30, mentre quello delle metropolitane dalle 19 alle 23. I dipendenti degli impianti fissi e degli uffici non lavoreranno nelle ultime quattro ore del turno. (Agi)

Giovedì, 5 settembre 2019

L'articolo Sciopero: possibili disagi per chi utilizza i bus dell’Arst sembra essere il primo su LinkOristano.it.