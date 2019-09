Elisabetta Trenta silurata dai suoi: “Non lo meritavo”

“Sapevo che il Movimento non mi avrebbe lasciato al ministero” dichiara a Il Messaggero che la interpella la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, appena giubilata. Sostituita dalla sera alla mattina. Lei, la più critica, lottatrice e litigiosa con Salvini. “Va bene: lo dico – mentre è al ministero che prepara gli scatoloni per lasciare il posto al successore, il democratico Lorenzo Guerini -, non sono contenta, non meritavo tutto questo”. Però, aggiunge, “sto benissimo”.

Ora però è il tempo della delusione, ma preferisce non parlare ulteriormente “perché in questo momento potrei dire di tutto e contro tutti”. Contro Luigi Di Maio che non l’ha tutelata a sufficienza, per esempio? Ma lei non lo sa: “Se Luigi mi abbia difesa, queste cose vanno valutate a freddo e non a caldo”. Adesso è solo attraversata “da mille pensieri contrastanti”. “E tanta rabbia”.

https://www.agi.it/politica/elisabetta_trenta_silurata-6136988/news/2019-09-05/