Il Cagliari Calcio Under 15 vincitore anche quest’anno a Sofia

Si è concluso il terzo torneo internazionale di calcio Under 15, Sardegna – Bulgaria, organizzato dal circolo sardo – Sardica e dall’AiteF Sardegna. Il Cagliari ha conquistato meritatamente il primo posto, battendo la squadra del Settemvri 3 – 0, quella del CSKA 3-1 e quella dello Slavia 2-0.

La partita decisiva è stata quella col blasonato cska di Sofia, giocata nel mitico stadio bulgarska armia, dove i calciatori del Cagliari in rappresentanza dell’Italia, hanno cantato l’inno nazionale italiano alla presenza dell’ambasciatore italiano Stefano Baldi ospite d’onore per l’evento.

L’ambasciatore d’Italia, Il presidente della AITEF Tonino casu, il coordinatore tecnico del settore giovanile del Cagliari (under 15,14,13) Oscar Erriu ed il vice presidente del circolo sardo Alessandro Calia sono stati insigniti dell’onorificenza del cska e gli sono state regalate le maglie ufficiali. Quella dell’ambasciatore e di Oscar Erriu personalizzate. L’ambasciatore ha ricevuto anche dal cagliari, la maglia n 10 personalizzata.

La delegazione del Cagliari era composta oltre che dal virtuoso allenatore Daniele Zini, dall’ex giocatore del Cagliari Davide Carrus, dalla dottoressa Azzurra Doneddu e dal dirigente accompagnatore Antonio Ugas.

Il Cagliari ha posto le basi per una futura collaborazione con i tre team del calcio bulgaro ed è stato ufficialmente invitato a partecipare al torneo internazionale per i nati nel 2008, che si terrà a maggio del 2020 nel campo del Cska.

Tutta la delegazione, accompagnata dal presidente del circolo sardo Gen. Gianfranco Vacca e dal segretario Carlo Manca, e’ stata ricevuta nel museo del Cska dal direttore esecutivo Plamen Markov e dalla leggenda del calcio bulgaro Dimitar Penev, già allenatore della nazionale bulgara al mondiale del 1994 , (terzo posto per la Bulgaria) ed ex giocatore, che con orgoglio ha raccontato di aver ottimi ricordi di Gigi Riva, per averlo marcato in nazionale diverse volte, con tanta difficoltà.

