Atzara su RAI Tre per Il Borgo dei Borghi. Al via le votazioni

E’ partito il concorso per l’elezione del Borgo dei Borghi 2019, inserito nell’omonima trasmissione di RAI TRE, giunta ormai alla settima edizione e che, ogni anno, elegge il Borgo più Bello d’Italia. 60 Borghi di tutta Italia concorreranno per il prestigioso titolo in una competizione che si basa su tre modalità di voto: il voto in rete (partito il 2 settembre e che terminerà il 17 ottobre), il voto da casa durante le diverse dirette della trasmissione (la cui prima puntata andrà in onda il 22 settembre) e il voto della giuria degli esperti.

Tutta l’eccellenza italiana sarà rappresentata nella trasmissione attraverso i video e le immagini dei borghi più caratteristici di ogni Regione, in una gara che mostrerà al pubblico le potenzialità e le bellezze dei luoghi più remoti dello stivale.

Tra i 60 Comuni italiani in gara c’è anche Atzara, piccolo borgo del Mandrolisai e uno dei 6 borghi più belli d’Italia della Sardegna, con il suo paesaggio inserito nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali e Storici d’Italia.

Da lunedì 2 Settembre 2019 si potrà votare il borgo preferito sul sito della RAI: www.rai.it/borgodeiborghi, sino alle ORE 23:59 di giovedì 17 Ottobre 2019 quando conosceremo l’elenco dei 20 borghi finalisti, uno per ogni regione, che accederanno alla finalissima in diretta su RAITRE domenica 20 ottobre alle 21:40. Le puntate di presentazione di tutti i borghi in gara saranno quattro: la prima puntata andrà in onda domenica 22 Settembre 2019, su RAITRE, in prima serata.

Grande soddisfazione è espressa da Alessandro Corona, Sindaco di Atzara e Presidente della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai. “La partecipazione al programma – dice Alessandro Corona – è per tutti noi e per la nostra Comunità un fatto piacevole e molto importante, sotto diversi punti di vista, basti pensare che, per la prima volta, a rappresentare la Sardegna ci sarà un Comune dell’interno, un Comune montano. Siamo pertanto lieti e orgogliosi di questa nostra partecipazione all’evento televisivo e ci auguriamo che i nostri concittadini ci sostengano con il loro voto. Nel contempo, ci auguriamo che la nostra presenza possa favorire la diffusione dell’idea che la Sardegna non è solo mare e coste ma anche tantissimi altri luoghi splendidi e pieni di cultura e di tradizione. Da questo punto di vista, la presenza di Atzara garantirà una grande visibilità anche per il territorio del Mandrolisai e per le sue peculiarità”.

Votare è molto semplice. Il voto si effettua secondo le seguenti modalità: gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno scegliendo un borgo per ogni singola regione, per un totale massimo di 20 preferenze giornaliere.

Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Ricevuta la mail di convalida potranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/borgodeiborghi e procedere alla votazione via web. Al termine della procedura di voto web, l’utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Il voto web è gratuito.

