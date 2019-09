Yahoo mail non funziona, sistema down anche in tutta la Sardegna

Yahoo mail è ufficialmente ko dall’alba di oggi. È uno tra i servizi gratuiti di posta elettronica più utilizzati al mondo, ecco perchè le segnalazioni di disservizi stanno fioccando da ore praticamente da ogni angolo del globo, e la Sardegna non fa eccezione. Impossibile aprire il client e poter leggere o inviare messaggi di posta elettronica, con tutti i danni che si possono immaginare per i lavoratori privati e le aziende. I tecnici della società Yahoo sono al lavoro per cercare di risolvere il guasto, ma i tempi di ripristino sono totalmente incerti.

