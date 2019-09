Nesos king of grommets, al via sabato e domenica con 60 atleti in gara

Sarà un fine settimana all’insegna del surf e dell’agonismo alla Marinedda: c’è infatti il via definitivo al Nesos King of Grommets, la gara dedicata alle categorie juniores, tappa del campionato italiano della Surfing Fisw. L’evento si terrà il 7 e l’8 settembre. Domani invece il Marinedda Bay Open con la presenza anche del big wave rider Francisco Porcella.

Si prospetta un week end memorabile, con la gara dei grandi, il Marinedda Bay Open previsto per domani, e il contest Nesos King of Grommets invece dedicato ai più giovani. Quest’ultimo si svolgerà infatti sabato sette e domenica otto settembre, sempre sulle belle onde della Marinedda. Le previsioni meteo al momento sono ideali per tutte le categorie: il meeting con gli atleti è fissato per le 7.30 del mattino di sabato. Con molta probabilità, andranno in acqua prima i ragazzi dell’under 12 e under 14 e il giorno successivo, quindi domenica, gli under 18 e gli under 16.

«È una tre giorni di gara importantissima – raccontano dall’associazione MarineddaBay – tre giorni consecutivi di competizioni nel Mediterraneo accadono raramente. Venerdì le onde saranno belle e oseremo dire anche epiche, con mare grosso da maestrale e assenza di vento. Sabato la misura sarà in calo, ideale per le categorie più piccole degli juniores, e domenica ci sarà un nuovo aumento».

Il Nesos king of grommets è tappa ufficiale del campionato italiano juniores e rappresenta uno snodo cruciale per accumulare punti e garantire agli atleti di aspirare al titolo. La prima tappa si è infatti tenuta ad aprile a Levanto (Liguria), ma il vincitore sarà decretato questo autunno dopo la gara della Marinedda e a seguire la gara in programma a Fregene e infine la tappa finale di Buggerru. Al Nesos king of grommets ci saranno 60 atleti divisi in quattro categorie: under 18, under 16, under 14 e under 12, sia maschili che femminili. I ragazzi affronteranno le onde della Marinedda, da sempre rispettate e ammirate dai migliori surfisti per la loro potenza e bellezza. A organizzare il Nesos king of grommets, arrivato alla ottava edizione, è l’associazione Marinedda Bay, che da oltre vent’anni anima le estati della baia del Comune di Trinità d’Agultu con eventi sportivi di surf e skate e moltissime attività collaterali.

La spiaggia della Marinedda si prepara così ad accogliere la carovana di atleti e spettatori. In spiaggia ci sarà una vera e propria festa.

