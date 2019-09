Cagliari: Pavoletti starà fuori 7 mesi

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - Il Cagliari e la nazionale perdono Leonardo Pavoletti praticamente per tutta la stagione.

L'attaccante rossoblù si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro.

L'operazione, eseguita dal professor Christian Fink nella clinica Hochrum di Innsbruck (lo stesso che ieri ha operato Giorgio Chiellini), alla presenza del medico sociale del club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L'attaccante inizierà ora l'iter riabilitativo: i tempi di recupero per la piena ripresa all'attività agonistica sono stimati in circa sette mesi. "Ti aspettiamo in campo, forza Leo!", scrive il Cagliari sul sito.