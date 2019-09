Tragedia a Nuraminis. Un uomo di circa 70 anni Emanuele Murru di Serrenti è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 33. Ferite, ma non in modo grave, due ragazze di Samatzai. Sul posto l’ambulanza del 118. Indagano i carabinieri.

L'articolo Tragedia a Nuraminis, scontro frontale tra due auto: un morto e due ragazze ferite proviene da Casteddu On line.