Una discarica sulla panoramica Cagliari-Villasimius. La denuncia è delle guardie ambientali. “Direzione Cagliari- Villasimius sulla piazzola prima dell’ingresso di Solanas”, si legge nella pagina Facebook dell’associazione, “cosa è cambiato in due mesi?

Le foto parlano chiaro. C’è da dire che qualcosa in più si nota. Oltre ad altra spazzatura è ben visibile il cartello di divieto di discarica installato dalla città metropolitana in cui segnala anche l’area video sorvegliata.

Ottimo. E auspichiamo che parecchi zozzoni siano stati sanzionati a dovere. Quindi grazie a chi è intervenuto in merito.

Però c’è da dire che lo spettacolo rimane indecente, Rimane sempre una brutta cartolina. Tutta quella spazzatura abbandonata in balia degli agenti atmosferici e alla portata di animali che rompendo le buste il contenuto si disperde in natura e di conseguenza anche in mare causando i danni che ormai tutti conosciamo”

L'articolo Una discarica sulla strada panoramica: cafoni scatenati a Solanas proviene da Casteddu On line.