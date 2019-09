Attenzione: c’è chi tenta a Oristano la truffa dello specchietto Due segnalazioni riferite ad altrettanti episodi avvenuti nei giorni scorsi in città

Nuovi casi a Oristano della cosiddetta “Truffa dello specchietto”. La segnalazione arriva da un lettore, che denuncia due episodi avvenuti di recente a suoi familiari e a persone di sua conoscenza.

I due casi sono identici tra loro: la truffa è messa in atto da due persone, un uomo e una donna di mezza età, a bordo di una Peugeot Grigio. I due fermano gli automobilisti che si affiancano allo loro auto e li accusano di avergli rotto lo specchietto e graffiato la fiancata.

Riescono anche a produrre un fragoroso rumore che simula il colpo e, passando una mano sulla fiancata della loro auto, simulano il danno.

“Prima l’uomo inizia a urlare”, spiega il lettore, “a quel punto anche la donna scende dalla macchina, dicendo di non avere soldi per far sistemare i danni e reclamando 100 euro”.

“Lo stesso episodio è accaduto a due persone diverse nell’arco di breve tempo”, spiega ancora il lettore, “ ma nessuna delle vittime del raggiro ha avuto la prontezza di chiamare realmente i carabinieri”.

L’ultimo episodio in provincia risale al mese di aprile a Terralba. Allora il truffatore non aveva avuto fortuna. L’intenzione della sua vittima di chiamare le forze dell’ordine lo aveva fatto desistere e l’uomo si era dileguato.

