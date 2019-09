Tre cori e quattro musicisti per la rassegna “Voci nel Sinis”

Si esibiranno nella chiesa di San Giovanni di Sinis. Ingresso libero



La II edizione della rassegna corale “Voci nel Sinis” si svolgerà sabato prossimo, 7 settembre, a San Giovanni di Sinis.

A esibirsi saranno il coro femminile e il coro polifonico palmarese di Palmas Arborea, entrambi diretti dal maestro Costantino Mirai, insieme al coro polifonico San Sebastiano di Albagiara, diretto da Cristiana Garau.

Le esibizioni corali si alterneranno a quelle di quattro giovanissimi musicisti: Riccardo Rosas e Noemi Mulas (pianoforte), Eleonora Padovan (flauto traverso), Veronica Dessì (pianoforte e voce).

La rassegna avrà inizio alle 19:30 e sarà ospitata nella chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Ad organizzarla la Corale del Sinis di Solanas.

Tra le mura della chiesa sarà così possibile ascoltare canti della tradizione sarda, brani di musica classica e pezzi di musica leggera per voce sola o armonizzati in maniera originale per coro.

Il direttore artistico della serata sarà il maestro Costantino Mirai.

L’ingresso è libero.