L’sos di Tommaso: “Mi hanno rubato la bici Bmx da 400 euro a Cagliari, regalo soldi a chi la ritrova”

Ha fatto quattro chiacchiere “lunghe” con un gruppo di amici in piazza San Sepolcro, alla Marina, lasciando la sua bicicletta nelle vicinanze, “senza lucchetto”. Poi, si è distratto qualche minuto: un lasso di tempo che si è rivelato fatale per la due ruote di proprietà di Tommaso Carrusci, consulente commerciale cagliaritano di 24 anni con la passione per le evoluzioni in sella alla bicicletta. Il giovane ha già presentato una denuncia dettagliata alla polizia: “Il due settembre” scorso “sono arrivato verso mezzanotte alla Marina, per incontrare degli amici. Ho lasciato la bici senza chiuderla col lucchetto in quanto mi conoscono”. Eppure, “verso le cinque mi sono accorto che mi è stata rubata”. Ha provato a cercarla per tutte le viuzze del rione, ma la sua Bmx con telaio nero e le scritte bianche “Pirex” “Blanx”, i pedali bianchi e neri, le manopole nere-arancio, manubrio cromato e senza freni è stata portata via da chissà chi.

“L’ho pagata quattrocento euro, sono disposto ad offrirne cinquanta a chiunque possa fornirmi sue notizie o, meglio, riportarmela”. Per contattare Tommaso Carrusci basta cliccare qui .

