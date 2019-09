Cagliari, due nuove maxi isole ecologiche con telecamere a San Benedetto contro i “furbetti”

Quella all’angolo tra via Tiziano e via Pacinotti? Destinata solo a due palazzine, “per fare una prova”, come spiegano dal Comune. Adesso, a un mese esatto dall’installazione della prima maxi isola ecologica nel rione cagliaritano di San Benedetto, gli operai sono pronti a installarne altre due sempre nel quadrilatero del mercato civico. Dove? Una sarà affianco alla pensilina della fermata dei bus in via Bacaredda, posizionata in modo da non creare nessun disagio a chi sta attendendo il pullman. L’altra, invece, a metà di via Pacinotti. Tutte e due uguali a quella già attiva: telecamere “anti furbetti” e tutti gli scompartimenti – umido, carta e cartone, plastica e vetro – potranno essere aperti solo dopo aver strisciato l’EcoCard. Dopo il primo mese di prove, insomma, dagli uffici dell’Igiene del suolo hanno deciso di installare le altre due maxi isole ecologiche prima del rientro dalle ferie dei tanti cagliaritani che vivono nel quadrilatero attorno al mercato di San Benedetto. E ci sono anche le date ufficiali del posizionamento delle due nuove strutture, identiche a quella già esistente.

La seconda maxi isola ecologica in via Pacinotti verrà posizionata tra giovedì e venerdì prossimi – cioè tra il 5 e il sei settembre – mentre si prospettano tempi brevissimi anche per la terza, in via Bacaredda. Altra novità: da lunedì nove settembre l’isola ecologica attivata lo scorso mese di agosto sarà utilizzabile da tutti i residenti di via Tiziano, via Monti e via Pacinotti.

