Scuola di Musica di Marrubiu: riprendono le lezioni con due nuovi corsi

Ultime settimane utili per le iscrizioni. Ecco la procedura de seguire

Ultime settimane utili per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” per l’anno 2019-2020, che ricomincia le lezioni con tante novità.

Da quest’anno sarà possibile studiare anche due nuove materie: musica d’insieme e digital audio recording e computer music. Le nuove materie si aggiungono alla ricca offerta di corsi proposta dalla scuola, che include propedeutica, canto moderno, canto corale, canto classico, chitarra classica, chitarra elettrica, pianoforte, contrabbasso, fisarmonica classica, percussioni, violino, viola, violoncello, batteria, basso, flauto, clarinetto, tromba, trombone e la musica sarda, con i corsi di fisarmonica tradizionale, organetto, launeddas e pippaiou.

“Abbiamo sostituito, inoltre, la denominazione alla disciplina canto lirico, con il nome canto classico”, spiega il direttore della scuola, Andrea Piras. “Spesso si pensa che iscrivendosi in canto classico, si affrontino solo pagine riguardanti l’opera lirica. La differenza è che il canto classico include più generi quali musica sacra, con la possibilità di perfezionare la propria voce per chi canta in un coro, musica antica, musica lirica, musica popolare italiana, musica Jazz e musical.”

Per il terzo anno consecutivo, la Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” offre anche agli esterni non residenti nei Comuni aderenti la possibilità di frequentare i corsi.

Tutti aspiranti allievi hanno tempo fino a venerdì 20 settembre per compilare e consegnare gratuitamente tutta la modulistica negli uffici del proprio Comune.

Grazie al nuovo sistema informatizzato HyperSic di cui si è dotata la Scuola Civica, nonché all’operatività dell’Ufficio di Segreteria, gli alunni avranno anche la possibilità di presentare la domanda direttamente alla Scuola, inoltrandola all’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Le lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 11 novembre e si concluderanno nel mese di giugno.

Per maggiori informazioni, o per scaricare la relativa modulistica , è possibile consultare il nuovo sito www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it o rivolgersi alla segreteria della Scuola, i lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 (telefono 0783 859391) o presso i Comuni aderenti alla Scuola.

I Comuni aderenti all’istituzione del Comune di Marrubiu di Marrubiu sono Albagiara, Baressa, Gonnostramatza, Gonnosno’, Masullas, Mogoro, Pau, Ollastra, San Nicolò D’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Terralba, Uras, Villa Verde, Gonnoscodina, Siris, Usellus, Pompu, Villaurbana.