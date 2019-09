Progetti del Consorzio di bonifica: “Lavoro per il bene dell’ente”

Replica del commissario Cristiano Carrus all’ex Ghisu sulla paternità delle ultime iniziative varate

“Non amo le polemiche per cui preferisco semplicemente chiarire che che dal giorno della mia nomina ho solo lavorato tantissimo. Leggo, quindi, con dispiacere, anche perché conoscono personalmente l’ex commissario e per il quale nutro grande rispetto, alcune sue dichiarazioni che ritengo fuori luogo”. Replica così l’attuale commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese Cristiano Carrus all’intervento dell’ex commissario dell’ente, Battista Ghisu, che stamane aveva voluto rimarcare la paternità di alcuni provvedimenti e progetti al varo in questi giorni.

“Non mi pare di essermi vantato ne tantomeno di essermi assunto nessuna paternità”, afferma ancora il commissario Carrus. “Come tanti progetti del consorzio, ritengo giusto che anche quello del telerilevamento sia presentato dando così possibilità di far conoscere quanto il consorzio e la sua struttura sta facendo per il bene dell’ente e dei consorziati. Tutto qui”.