L’Othoca calcio si tinge di nerazzurro con l’affiliazione all’Atalanta

La stagione 2019/2020 dell’Othoca calcio si tinge di nerazzurro. Il settore giovanile della società oristanese da oggi è affiliato Atalanta. L’ufficialità è arrivata a margine di un incontro al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia.

All’incontro hanno preso parte il presidente dell’Othoca, Aldo Fiori; il dirigente, Attilio Balduzzi, il consulente di parte, Luciano Serra; il responsabile del settore giovanile dell’Atalanta, Stefano Bonaccorso e il responsabile delle società affiliate, Loris Margotto. Un vero e proprio colpaccio per i biancorossi che potranno contare su metodologie di allenamento all’avanguardia grazie alla collaborazione con un club che con i giovani ci sa fare davvero, considerato che i bergamaschi vantano uno dei vivai più produttivi d’Europa.

Grazie all’affiliazione, l’Othoca calcio potrà fregiarsi del logo della Dea, ma non solo; numerosi sono infatti i servizi che l’ Atalanta mette a disposizione: corsi di aggiornamento per gli allenatori, organizzazione di gare amichevoli e tornei, inviti allo stadio bergamasco, possibilità di partecipazione al torneo delle scuole Atalanta Academy e visite degli allenatori nerazzurro presso i campi federali di Sa Rodia Grande soddisfazione per la società oristanese che ha già avviato la preparazione dei suoi atleti in vista dei campionati ormai alle porte e che rivolge al suo nuovo partner un grosso in bocca al lupo per la prima esperienza in Champions League.

Mercoledì, 4 settembre 2019

