Nuovo palazzetto: dopo i giganti della Dinamo tanti grandi eventi

Oristano ha finalmente il suo palazzetto, dopo tante critiche è pronta la nuova struttura sportiva di Sa Rodia. Ad inaugurarla saranno i giganti della Dinamo Sassari, che parteciperanno al torneo Città di Oristano.

Questo è solo il primo di una serie di eventi che si svolgeranno nel nuovo palazzetto. Entro la fine dell’anno potrebbe arrivare anche la nazionale di Pallavolo. Il nuovo Palasport di Sa Rodia non ospiterà solo eventi sportivi, ma si preannunciano concerti e grandi convegni, vista la capacità di ospitare dalle 3 alle 5 mila persone.

Il torneo Città di Oristano, che inaugurerà il palazzetto, è stato presentato stamane. Tra i presenti il sindaco Andrea Lutzu, l’assessore allo Sport del Comune di Oristano Francesco Pinna, il presidente della Commissione Sport Davide Tatti, il vice presidente della Dinamo Sassari Gian Mario Dettori, il presidente della Oristano Basket Paolo Oggianu, Maria Passino per la Fondazione Sardegna, il delegato del Coni Gabriele Schintu e Bruno Perra per la Federazione italiana pallacanestro.



Il torneo Città di Oristano si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre, e vedrà in campo, oltre alla Dinamo, l’estone Tartu Ulikol, New Basket Happy casa Brindisi e la squadra svizzera Sam Basket Massagno.

“Siamo fieri”, ha commentato il sindaco Andrea Lutzu, “di essere riusciti, insieme all’Oristano Basket, a veder finalmente realizzato questo sogno. Questo palazzetto deve diventare un fiore all’occhiello, non solo per Oristano, ma per tutta la Sardegna”.

“Il palazzetto”, ha aggiunto il vice presidente della Dinamo Gian Mario Dettori, “arriva in un periodo in cui c’è grande carenza di impianti sportivi. Spero che sia di buon auspicio per gli amministratori di tutta Italia e soprattutto per l’attività sportiva giovanile regionale”.

“Per la Dinamo”, ha concluso il vice presidente della squadra, “sarà la prima volta a Oristano, dopo la promozione in serie A. Un’occasione per celebrare il titolo di Oristano Città Europea dello Sport, ma anche per iniziare una collaborazione sul campo, già partita con l’Oristano Basket, ormai parte della nostra accademy”.

I lavori del grande impianto di Oristano, ultimati a luglio, sono iniziati nel 2015, e sono stati finanziati dalla Regione con 5.467.000 euro. Il palazzetto si compone di tre palestre, un ristorante, una sala conferenze. Alcuni spazi destinati a uffici, presenti nell’immobile, saranno dati in concessione al Coni.

Per la gestione del nuovo impianto si pensa ad una società collettiva. “La gestione”, ha dichiarato il sindaco Lutzu, “è burocraticamente complicata. Il Comune si occuperà di gestirlo provvisoriamente ma servono più soggetti”.

L’evento che inaugurerà la struttura è organizzato dall’Oristano Basket, in collaborazione con l’Assessorato allo sport del Comune di Oristano, il Coni, la Federazione italiana pallacanestro, il Centro Commerciale naturale centro città di Oristano, la Fondazione Sardegna e numerosi sponsor privati.