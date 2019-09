Federica Todde, 19enne di Quartu e studentessa di Economia; Matteo Bigozzi, 19enne di Pirri e collega di Federica; Federico Zedda, futuro ingegnere 20enene di Quartu e Michele Bargone, 19enne di Quartucciu. Sono loro i 4 angeli che hanno soccorso, la notte tra il trentuno agosto e l’1 settembre, Giulia Schirru. Lei, 29enne barista di San Vito, è andata a schiantarsi con la sua automobile contro il guard rail sulla 125, all’altezza di Castiadas. Tutta colpa del terreno reso scivoloso dalla tanta pioggia che era caduta nelle ultime ore. Nemmeno un graffio, fortunatamente, per la giovane, ma la macchina è bella che distrutta. Erano le due di notte, lei ha cercato di chiedere aiuto agli automobilisti che stavano transitando e solo il gruppo di amici si è fermato: “Era molto spaventata, tanto che si trovava in mezzo alla strada. L’abbiamo vista e, senza pensarci un solo secondo, io e i miei amici abbiamo deciso di fermarci”, spiega Federica Todde, contattata da Casteddu Online. “Abbiamo pensato che ci fosse scappato il morto: la parte dell’auto del guidatore era così distrutta che eravamo sicuri che Giulia fosse una passeggera e non la guidatrice”.

“Siamo scesi dall’Opel Agila, attendendo con lei l’arrivo dei soccorsi ufficiali. Pochi minuti dopo è passato un camperista che, dopo aver abbassato il finestrino e aver chiesto se ci stavamo già pensando noi a soccorrere la ragazza, l’ha rialzato e se n’è andato. Vergognoso, così come gli altri automobilisti che ci hanno fatto i fari per segnalarci l’incidente. Loro, quindi, l’avevano già visto ma non si sono fermati. Noi quattro, invece, l’abbiamo protetta e rassicurata dall’inizio alla fine. Quando siamo andati via ci siamo pentiti di non averle chiesto un contatto telefonico. Ora, grazie a Casteddu Online, contiamo di incontrarla presto”.

L'articolo Federica, Matteo, Michele e Federico: “Siamo noi gli angeli che hanno soccorso la barista dopo l’incidente” proviene da Casteddu On line.