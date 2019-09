Progetti del Consorzio di bonifica: “Quelle delibere le ho mandate avanti io”

Dall’ex commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese Battista Ghisu, riceviamo e pubblichiamo

Ritengo opportuno intervenire dopo la pausa estiva per mettere un po’ di ordine su alcune notizie circolate a mezzo stampa riguardanti il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Partiamo con ordine dalle ultime dichiarazioni del Commissario Carrus da 28 giorni alla guida dell’ente:

Sistema di telerilevamento del Consorzio di Bonifica.

Il Commissario Carrus ha annunciato che intende presentare il 6 settembre il progetto di telerilevamento riguardante il comprensorio irriguo. Per chi legge sembra un progetto nuovo di zecca e invece si tratta del progetto avviato dall’ex Commissario Andrea Abis con l’Università di Cagliari e proseguito dal sottoscritto. Questo progetto siglato tra i due enti si proponeva di individuare eventuali allacci abusivi con l’individuazione satellitare delle aree coltivate nel comprensorio del Consorzio di Bonifica. Il sottoscritto ha ritenuto validissimo il progetto di Abis e ha messo le basi per il potenziamento dell’Ufficio Catasto consortile preposto alla ricezione delle domande di irrigazione e al controllo delle superfici coltivate.

Il Direttore Generale mi aveva rappresentato che attraverso l’analisi satellitare si erano riscontrati circa 80 ettari di terreni coltivati nella zona della piana di Mogoro che non risultavano nel catasto consortile. Da qui tutta una serie di accertamenti di competenza degli uffici e la richiesta di potenziamento dell’organico in quanto andava contrastato il fenomeno in continua crescita. Con il Piano di Organizzazione Variabile (POV) ho disposto, con la condivisione dei sindacati, di destinare a quell’Ufficio 4 figure in qualità di controllori dei contatori e delle aree irrigue oltre al potenziamento dell’organico in pianta stabile che è stato approvato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura. I controlli per questo anno sono iniziati a fine luglio, durante il mio mandato, ad annata irrigua in corso, e da qui sono emersi i dati appena pubblicati in questi giorni di oltre 500 ettari di terreni coltivati, parrebbe senza autorizzazione. Presentare questo progetto è una iniziativa lodevole ma bisogna tenere conto che si tratta di un progetto che esiste da almeno due anni e che si tratta di un progetto sperimentale non solo teso a individuare eventuali responsabili di allacci abusivi ma visto nell’ottica del risparmio e dello spreco della risorsa idrica. Io non lo so se in questi giorni il Commissario e la struttura abbiano accertato eventuali violazioni amministrative o penali ma ritengo che prima di presentare dati occorre accertare se le violazioni amministrative o penali ci sono state e in capo a chi e dopo divulgare i dati. Chiaramente ognuno fa come vuole e non ci vuole molto per capire che il fenomeno è in costante crescita visti i dati emersi dal lavoro che abbiamo fatto. Dalle notizie apparse nella stampa il dubbio è venuto un po’ a tutti: o il Commissario Carrus non conosceva che il progetto è stato avviato da tempo dall’ex Commissario Abis e portato avanti dal sottoscritto oppure ha in mano un altro progetto a me sconosciuto.

Bonifiche nei canali e nelle aree di pertinenza del Consorzio di Bonifica.

Anche per questi progetti si vuole creare un po’ di confusione. Se l’intendimento è quello di portare avanti il lavoro fatto dagli altri ben venga. Altrimenti le informazioni vanno date correttamente e ciascuno risponde del “proprio” operato. Il sottoscritto in qualità di Commissario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha predisposto il bilancio 2019, approvato dalla Regione, destinando per la prima volta nella storia del Consorzio, quasi 400 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di colo, alcuni dei quali non vengono puliti da oltre 20 anni. Grazie alla collaborazione del Direttore Generale e del Dirigente del Servizio Agrario ho fatto di tutto per stanziare il maggior numero di risorse necessarie per avviare la bonifica iniziata già dal mese di febbraio nel canale Pauli Estius, in agro di Arborea zona Luri, a Nurachi con la pulizia di circa 5 chilometri di canali, nelle aree intorno alla città di Oristano, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza e tanti altri Comuni secondo le indicazioni del Servizio Agrario.

Con la firma della Convenzione con il Comune di Oristano, il CBO si è impegnato a ripulire il Canale di San Giovanni e di tutti i canali affluenti per combattere la diffusione del giacinto d’acqua e delle erbe infestanti che ostruiscono il deflusso dell’acqua. Nei mesi scorsi abbiamo avviato il progetto per il dragaggio del canale colatore centrale delle acque basse del Sassu e del Diversivo di Sant’Anna per il quale è stato finanziato 1 milione di euro da parte dell’assessorato all’agricoltura guidato dall’ex assessore Pier Luigi Caria. Non solo. Con il bilancio ho inserito nei vari capitoli le risorse per rinnovare interamente il parco mezzi dell’Ente ormai vetusto (operazione mai compiuta dal Consorzio), e dare l’avvio alle gare internazionali per l’acquisto di cingolati, escavatori gommati, escavatori ragno, camion, trattori, autovetture e tutto l’equipaggiamento per il personale in termini di nuove attrezzature manuali.

Diminuzione delle bollette per l’anno 2018.

Anche qui purtroppo e inspiegabilmente troppa disinformazione. La riduzione delle bollette ha interessato i ruoli 2018 dove l’attuale Commissario Carrus non può sostenere la riduzione senza spiegare che non è merito suo. L’anno 2018 è stato un anno particolare dal punto di vista atmosferico. La dotazione annua di acqua approvata dalla Regione e distribuita dall’ENAS per il Consorzio di Bonifica dell’oristanese è stata di 160 milioni circa di metri cubi. Il consorzio, per via dell’instabilità atmosferica, ha erogato agli agricoltori circa 100 milioni di metri cubi conseguendo un risparmio notevole in termini di consumi d’acqua grezza fornita da ENAS. Da qui, con il Direttore Generale, visto il risparmio conseguito e vista la vittoria nella sentenza per la diga sul Tirso che ha visto entrare nelle casse del Consorzio oltre 9.660.000 mila euro in contanti, che ha permesso di risanare le casse del Consorzio, ho disposto che i ruoli per l’anno 2018 tenessero in considerazione il risparmio idrico per abbattere le bollette di circa il 28%. Gli uffici al 2 agosto ultimo giorno del mio mandato, avevano predisposto tutti i calcoli operando questa riduzione e avrei potuto anche firmare la delibera predisposta dal Direttore Generale che era pronta per essere approvata. Solo che ho ritenuto, per correttezza istituzionale, di soprassedere alla firma in quanto da alcuni giorni era stato nominato il nuovo Commissario Carrus che però non aveva ancora il decreto in mano. Colgo l’occasione per ringraziarlo in quanto ha portato a termine, con la firma della delibera, una operazione importante per gli agricoltori che io avevo già annunciato precedentemente in due distinte assemblee convocate dalla Coldiretti nel mese di Luglio.

Piano di Organizzazione Variabile (POV)

Questo argomento ha tenuto banco in questi mesi e occorre fare definitiva chiarezza sui ruoli e le responsabilità. Il Piano di Organizzazione Variabile (POV) l’ho approvato con la delibera n° 43 del 31 maggio 2019 a seguito dell’iter procedurale aperto in data 7 settembre 2018 con la delibera n° 58 dove davo disposizioni ai 3 dirigenti del Consorzio di iniziare l’iter per la predisposizione delle proposte del Piano riguardante le nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato, alla risoluzione di molti aspetti contrattuali interni irrisolti da anni, alle selezioni interne per il personale degli uffici e delle campagne, alle stabilizzazioni degli operai avventizi attese da oltre 30 anni. A settembre 2018, ho iniziato l’iter procedurale nel rispetto delle direttiva della Giunta Regionale che imponeva l’approvazione del POV entro il 31/12/2016 nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n° 6 del 2008 e da quanto stabilito dal nuovo Statuto dell’Ente, dal CCNL e dagli inviti formali ad adempiere dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Ho ritenuto, come mi sono insediato nel 2018, iniziare subito questa procedura per mettere il CBO in linea con gli altri Consorzi sardi (il CBO era l’unico in Sardegna sprovvisto di POV), ho avviato l’iter confrontandomi positivamente con i sindacati di categoria e confederali CGIL-CISL-UIL e con le associazioni di categoria. La Coldiretti con grande responsabilità ha condiviso e approvato il percorso fatto nell’interesse generale del Consorzio, degli agricoltori e della collettività. L’unica associazione ad essersi messa di traverso con atteggiamenti pretestuosi e privi di fondamento giuridico, è stata la Confagricoltura di Oristano. La cosa però più importante è che la delibera di approvazione del POV n° 43 del 31 maggio 2019, è stata approvata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, Servizio di Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data 8 luglio 2019 prot. 11728. Il dirigente del Servizio ha dichiarato che nella delibera n° 43 approvata dal sottoscritto “non si rilevano vizi di legittimità” superando quindi il previsto controllo di legittimità degli atti da parte della Regione. Pertanto il POV a quella data era interamente approvato con 35 stabilizzazioni, 13 assunzioni in pianta stabile e 16 assunzioni a tempo determinato più le selezioni interne. Dopo questa data accadono però cose inspiegabili. La prima arriva in data 26 luglio 2019 e lo stesso dirigente della Regione che aveva approvato il POV, con la determina 12959 modifica la precedente determina di approvazione del POV, senza citare lo strumento previsto dalla norma e cioè l’annullamento totale o parziale in sede di autotutela qualora si ravvisassero errori di valutazione nelle prima decisione. Il secondo atto arriva fuori tempo massimo e cioè dopo che sono trascorsi i 30 giorni previsti (è il tempo massimo che ha la Regione per pronunciarsi sulle delibere dei Consorzi di Bonifica , pena l’approvazione per decorrenza dei termini previsti dalla legge n° 6/2008 dell’atto sottoposto al controllo obbligatorio). Il Dirigente in data 31 luglio 2019 prot. 13295, dispone con ulteriore atto l’annullamento parziale del POV solo nella parte delle stabilizzazioni ridotte da 35 a 12 sostenendo che non si potevano includere 23 dipendenti trasferiti ad ENAS negli anni passati. La legge regionale n° 48 del dicembre 2018 sulle stabilizzazioni invece ha stabilito di conteggiare tutti i cessati “a qualunque titolo” dal 2008 al 2018. L’annullamento parziale è arrivato trascorsi abbondantemente i 30 giorni previsti e lo ritengo non in linea con quanto ha stabilito il Consiglio Regionale e comunque solo un ricorso gerarchico o il TAR avrebbe potuto modificare tale approvazione definitiva.

Non è ammissibile che prima si dichiari l’atto legittimo e poi ci si ricrede annullandolo parzialmente con questa procedura. Da qui all’attuale Commissario Cristiano Carrus al quale compete difendere il Consorzio di Bonifica con un ricorso gerarchico che doveva essere fatto entro il 30 agosto, che mi risulta non sia stato fatto, ed entro il 29 settembre 2019 fare ricorso al TAR per ribaltare, a mio avviso, questa decisione della Regione palesemente assurda. Non voglio suggerire a nessuno quale sia la strada maestra e quali azioni intraprendere e ognuno risponderà del proprio operato ma qui è in gioco la stabilizzazione di molti operai qualificati e non che attendono da oltre 30 anni e non si può far finta che il problema non esista.

Battista Ghisu

Ex Commissario Consorzio di Bonifica dell’Oristanese

