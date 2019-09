Scuola: calo degli iscritti nell'isola

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - Ritorno a scuola anche in Sardegna con nuovi e vecchi problemi: meno iscritti a causa del calo delle nascite, ma molti precari e supplenze perché concorso e graduatorie, soprattutto in Lettere e Matematica, non sono riusciti a coprire tutte le cattedre. Ma il vero dramma è, come al solito, il diritto allo studio dei disabili: mancano gli insegnanti specializzati e, per assicurare il sostegno a tutti, si dovrà pescare da altre classi di concorso. Con molti esordienti mandati in classe. La denuncia è del segretario regionale Flc-Cgil Manuel Usai: a fronte dei circa 6000 docenti specializzati necessari, solo 1000 sono in servizio e possiedono i requisiti necessari, per resto, ma solo in parte ,si ricorre a supplenti senza titolo di specializzazione. Già chiesto l'intervento della Regione (ma là competenza è del Miur) per formare almeno 2000 docenti nei prossimi due anni.

Il problema esiste, ma tra ruolo e specializzati, le cattedre scoperte, secondo il direttore scolastico regionale Francesco Feliziani, dovrebbero essere "solo" tremila. Intanto siamo già al conto alla rovescia: ieri in Sardegna ci sono stati i primi collegi dei docenti. E in questi giorni ci saranno altri incontri per preparare l'anno scolastico. In diverse scuole si inizierà qualche giorno prima del giorno indicato dal Ministero, il 16 settembre. C'è chi ha deciso di far suonare la prima campanella il 12: i giorni in più diventeranno ponti e vacanze durante il corso dell'anno. (ANSA).