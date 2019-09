Lirico Cagliari: Donato Sivo sul podio

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - Haydn, Brahms, Richard Strauss e tre preziose pagine di musica sacra, sinfonica e liederistica.

E' il programma del decimo appuntamento del cartellone di concerti del Teatro Lirico di Cagliari. La Stagione riprende il 6 e il 7 settembre dopo la pausa estiva con un consueto doppio appuntamento. Il 6 alle 20.30, il 7 alle 19.

Grande motivo d'interesse di questo concerto è Donato Sivo che sale sul podio cagliaritano nell'insolita veste di direttore, oltre a quella consueta di maestro del coro.

Guiderà i complessi artistici stabili della Fondazione che attende la nomina del nuovo sovrintendente dopo le dimissioni di Claudio Orazi che l'1 ottobre subentrerà al posto di Maurizio Roi alla guida del Carlo Felice di Genova. Ricco il programma che vedrà impegnati voci soliste tra cui tre sardi Elena Schirru (soprano) e Martina Serra (contralto) già protagoniste della fortunata tournée "Una Notte all'opera", Mauro Secci (tenore), ma anche Dongho Kim (basso).

Il programma musicale prevede Missa in tempore belli di Haydn; Variazioni per orchestra su un tema di Haydn di Brahms; Wanderers Sturmlied per coro e orchestra di Richard Strauss.

Venerdì 6 settembre, alle 11, è prevista l'Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla prima loggia, alla prova generale del concerto serale. (ANSA).