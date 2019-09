Usa, passeggera imbarca il pony sull’aereo come “supporto emotivo”

In principio erano di piccola taglia quelli ammessi sugli aerei come animali di supporto emotivo. Negli ultimi anni si è visto di tutto, dai serpenti alle anatre ma per un cavallo forse si è trattato di una prima volta assoluta. Abrea Hensley è riuscita ad imbarcare il suo ‘pony’ nella cabina passeggeri di un volo American Airlines in partenza dall’aeroporto O’Hare di Chicago. L’animale non è certo passato inosservato e sui social sono rimbalzate le foto di Flirty a bordo, anche con i membri dell’equipaggio, o mentre faceva il check in. In un’intervista alla tv locale Kmtv del Nebraska, dove vive, Hensley ha detto che riesce a portare il suo Flirty ovunque, anche al cinema o dal dottore, con qualche eccezione.

https://www.agi.it/estero/donna_imbarca_cavallo_sul_suo_volo-6131077/news/2019-09-04/

