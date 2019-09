“Ho avuto un brutto incidente sulla 125 a Castiadas, cerco i 4 angeli di Quartu che mi hanno soccorsa”

La sua Lancia Y ha iniziato a sbandare per colpa della tanta pioggia caduta che ha reso scivolosissimo il manto stradale della Ss 125, ed è andata a sbattere contro il guard rail. Se l’è vista davvero brutta Giulia Schirru, barista 29enne di San Vito. La sua auto è distrutta, lei non ha nemmeno un graffio e già questo è tanto. Tuttavia, nella notte tra il trentuno agosto e l’1 settembre, nel buio totale della Statale, la giovane ha conosciuto 4 angeli, tutti di Quartu Sant’Elena: “Sono stati gli unici a fermarsi e soccorrermi, ero così choccata che stavo in mezzo alla carreggiata. Prima di loro si sono accostati due automobilisti che, dopo aver visto la mia macchina, si sono allontanati senza mettersi problemi, una roba vergognosa”, dice la Schirru, contattata da Casteddu Online.

“I quattro giovani quartesi invece sono stati gentilissimi. Si sono divisi i compiti: uno stava con me, un altro raccoglieva tutti gli oggetti finiti per terra e un altro ancora chiamava i soccorsi. Sono arrivati carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. I ragazzi sono andati via prima che potessi ringraziarli. Vorrei conoscerli, tra loro c’era una ragazza di nome Federica”.

