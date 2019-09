Governo, Rousseau promuove l’intesa: l’80 % dei “grillini” dice sì all’accordo col Pd

E’ terminato alle 18 in punto il voto della ‘base’ grillina sulla piattaforma Rousseau per dare il via libera o meno al governo tra M5S e Pd. Ed è un ok al Conte-bis. I risultati del via libera al governo giallo-tosso da parte degli iscritti del Movimento cinque stelle , attesi per le 18,30, arrivano un’ora dopo: i sì sono stati 63.146 voti (79,3%), i no 16.488 voti (20,7%).

