Cagliari, cori e insulti dei tifosi interisti ai sardi: “Avete solo le pecore”

“Avete solo le pecore”. I cori offensivi dei tifosi nerazzurri domenica sera alla Sardegna Arena in occasione della partita Cagliari-Inter. Il video pubblicato nella pagina di Mauro Pili. “Contro i razzismi, anche contro questi cori trogloditi”, scrive l’ex presidente della Regione, “ogni razzismo va condannato senza se e senza ma. I cretini che si esibiscono in cori tribali vanno isolati e perseguiti! Sempre. E questo vale anche per questi di cretini che, indegnamente, occupavano gli spalti riservati ai tifosi dell’Inter. Dispiace solo che in molti facciano finta di non sentire”.

