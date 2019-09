Incidente stradale questa sera in viale Colombo. Una C2 condotta da un 26enne, percorreva viale Ferrara proveniente da viale Colombo con direzione Sant’Elia. All’altezza della bretella (chiusa) che immette nella zona di Su Siccu, per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo della propria auto sbandando e salendo con le ruote sul guardrail, ribaltandosi e proseguendo la sua corsa per circa 50 metri.

Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale SS Trinità.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, incidente in viale Colombo: auto sbanda, sale sul guardrail e si ribalta proviene da Casteddu On line.