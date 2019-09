A Baradili il primo Postamat in un paese privo di ufficio postale Inaugurazione con una cerimonia ufficiale

Inaugurato oggi a Baradili il primo sportello ATM Postamat per il prelievo automatico di contanti in un comune privo di ufficio postale.oggi a Baradili, alla presenza del direttore provinciale di Oristano Poste Italiane Rita Delrio e del sindaco Lino Zedda.

L’ intervento si inserisce nell’ambito del programma dei dieci impegni di Poste Italiane dedicati ai piccoli Comuni e preannunciati ai “Sindaci d’Italia” dall’amministratore delegato Matteo Del Fante a Roma il 26 novembre scorso.

Il programma in Sardegna è ancora in corso e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi. Baradili è il più piccolo Comune della Sardegna per numero di abitanti.