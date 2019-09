La linea adsl non funziona: aziende e uffici in difficoltà ad Arborea

Problemi dopo i temporali dei giorni scorsi. La segnalazione di un lettore

Disagi ad Arborea in aziende e uffici che lamentano problemi con i collegamenti delle linee adsl. Problemi che sarebbero sorti dopo il temporale dei giorni scorsi.

“Da mercoledì scorso, già dai primi temporali ed acquazzoni, la linea adsl della Tim ha smesso di funzionare”, racconta Pier Giuseppe Serra, impiegato in un’azienda locale. “Dopo vari solleciti al numero di assistenza 191, ad oggi non sono riusciti a ripristinare la linea. Abbiamo contattato altre attività ed aziende del circondario e anche loro purtroppo si trovano nella stessa situazione. Ciò sta recando gravi conseguenze a servizi online, quali la fatturazione elettronica, specie in questi giorni di scadenze”.

Martedì, 3 settembre 2019

L'articolo La linea adsl non funziona: aziende e uffici in difficoltà ad Arborea sembra essere il primo su LinkOristano.it.