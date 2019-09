Si sbloccano le assunzioni nei Consorzi di bonifica

L’annuncio dell’assessore regionale all’agricoltura Murgia

Si va verso lo sblocco in tempi rapidi delle assunzioni nei Consorzi di bonifica della Sardegna. È una delle misure contenute in due proposte di delibera – che l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, porterà all’attenzione della Giunta – illustrate oggi ai vertici dei Consorzi e dell’Anbi (l’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni) regionale.

Con la prima delibera si procede allo sblocco dello stanziamento di bilancio di 3 milioni di euro per coprire i costi del personale stagionale che i Consorzi sostengono nel periodo della campagna irrigua: i fondi saranno ripartiti con il criterio della proporzionalità rispetto ai fabbisogni. L’esponente della Giunta Solinas si è anche impegnata ad attivarsi per reperire le risorse ancora mancanti, oltre un milione di euro, necessarie per soddisfare tutte le richieste pervenute.