Cori Lukaku: supplemento indagini

Nessuna sanzione, almeno per ora, per i "buu" razzisti nei confronti di Romelu Lukaku durante Cagliari-Inter. E' quanto deciso dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto "un supplemento di accertamento istruttorio acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell'Ordine pubblico".

L'episodio incriminato, non rilevato dall'arbitro, è avvenuto prima e dopo il calcio di rigore trasformato dall'attaccante belga che ha regalato la vittoria all'Inter. Da un gruppetto di tifosi in Curva nord sono partiti insulti razzisti nei confronti di Lukaku. L'ennesimo caso in uno stadio italiano che ha sollevato l'indignazione da parte di tutto il mondo del calcio, con prese di posizione di Federcalcio, Uefa e Fifa e dello stesso Cagliari, che ha condannato l'episodio ed espresso solidarietà al giocatore. Ma così come per il caso Kean dello scorso campionato in Cagliari-Juventus, essendo i 'buu' partiti da una minoranza della tifoseria, non è stato preso alcun provvedimento nei confronti della società rossoblù.

La stessa Inter, invece, si era vista squalificare, nello scorso campionato, per due giornate lo stadio dopo i cori razzisti contro il difensore del Napoli Koulibaly.

PRESUNTA BESTEMMIA, 'ASSOLTO' PELLEGRINI. Niente sanzione anche per il terzino del Cagliari, Luca Pellegrini, messo a referto per una presunta espressione blasfema: "Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale - si legge nel dispositivo -; non evincendosi dal labiale l'appellativo ingiurioso che renderebbe l'espressione proferita di natura blasfema", il giudice "delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore".