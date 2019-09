Giovanni Allevi tornerà a Bauladu: annunciata la data del concerto Dopo la decisione del rinvio per maltempo, il compositore ha voluto regalare una canzone al paese

Giovanni Allevi tornerà sabato 14 settembre. La data è stata annunciata dall’associazione Dromos.

Il concerto, in collaborazione con il Du Festival, si terrà alla stessa ora (21.30) e nello tesso luogo (anfiteatro di Bauladu).

Le prevendite per il concerto del pianista sono state riaperte su boxofficesardegna. Chi avesse già acquistato il biglietto, e non riuscisse ad andare al concerto, può richiedere il rimborso direttamente al punto vendita o sul sito web in cui era stato acquistato precedentemente.

Il concerto del compositore si sarebbe dovuto tenere lo scorso sabato, ma è stato annullato a causa del maltempo. Allevi, che era ormai giunto a Bauladu, ha voluto dedicare una canzone, composta sul momento, al paese: la suonerà nel concerto di sabato.

Con quest’ultimo atto cala definitivamente il sipario sul festival Dromos, che dal primo al 15 agosto ha concentrato il grosso della sua ventunesima edizione portando tanta musica (e non solo) a Oristano e negli altri centri della sua provincia che hanno aderito quest’anno al suo circuito: Baratili San Pietro, Cabras, Mogoro, Morgongiori, Neoneli, Nureci, San Vero Milis, Ula Tirso e Villa Verde, con uno “sconfinamento” nel Nuorese, a Ortueri.

Martedì, 3 settembre 2019

L'articolo Giovanni Allevi tornerà a Bauladu: annunciata la data del concerto sembra essere il primo su LinkOristano.it.