Cagliari, ruba occhiali a La Rinascente e fugge dopo aver spinto una guardia giurata: 24enne incastrato dalle telecamere

C’è voluto quasi un mese di indagini per risalire all’autore del furto avvenuto il sette agosto scorso a La Rinascente di via Roma a Cagliari. Un giovane di ventiquattro anni di Villacidro, pregiudicato, dopo strappato i dispositivi antitaccheggio da due paia di occhiali da donna aveva “ben pensato” di nasconderseli tra i vestiti, sicuro di non essere visto da nessuno. Il suo gesto non è però passato inosservato a un addetto alla sicurezza, che ha cercato, invano, di bloccarlo. Il giovanissimo ladro, dopo aver reagito spintonando la guardia giurata, è scappato nella strada, rischiando pure di essere investito. Tutti i suoi movimenti, però, sono stati notati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interno del negozio: i carabinieri sono perciò riusciti ad individuarlo e a denunciarlo per il reato di rapina impropria.

