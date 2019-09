Bimbo di 4 anni in strada confuso

(ANSA) - CAGLIARI, 3 SET - Lo hanno visto vagare, smarrito e confuso, nel quartiere Stampace di Cagliari: visibilmente agitato, ha chiesto aiuto perchè non riusciva più a trovare la strada di casa. Lo hanno soccorso i carabinieri della locale stazione, scoprendo che il piccolo, un bambino di 4 anni, era stato lasciato solo dai genitori nell'abitazione di famiglia, insieme ai fratelli di 9 e 14 anni, ed era sfuggito al loro controllo uscendo in strada per poi perdersi tra le vie del quartiere. Accertati i fatti, mamma e papà, entrambi di origine romena, sono stati denunciati per abbandono di minori.

Sono stati gli abitanti di Stampace ad accorgersi della presenza di quel bimbo che si aggirava spaesato, rischiando anche di essere travolto dalle auto in transito. Avvicinato, il piccolo è riuscito a dire che non sapeva più come fare per tornare a casa. Da qui la telefonata al 122 e l'arrivo dei carabinieri, che poi lo hanno riaccompagnato. Nell'appartamento, però, c'erano solo i due fratelli: nessuna traccia dei genitori o di altri adulti. I militari sono riusciti a contattare la coppia e a farla rientrare a casa, dove ha riottenuto l'affidamento dei tre figli, ma contestualmente è scattata la denuncia per abbandono di minori. (ANSA).