Solarussa accompagna la fine dell’estate con un ricco calendario di eventi

Tutti gli appuntamenti del “Settembre Solarussese”, tra tradizione e spettacolo

Un ricco cartellone di appuntamenti accompagna la fine dell’estate a Solarussa, con il “Settembre Solarussese”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Tendas, in concerto con le associazioni e i comitati locali.

Nel primo mese dell’anno secondo il calendario rurale della Sardegna, il paese sarà animato da eventi legati alla tradizione e alla cultura.

Si comincia giovedì prossimo, 5 settembre, con la presentazione del libro “Leggende Rossoblu”, con l’autore Vittorio Sanna e il giornalista Sandro Angioni e l’incontro ufficiale con la squadra di calcio locale, l’USD Solarussa 2012. L’evento è in programma alle 18.30, negli ex locali Naitana.

Il giorno dopo, giovedì 6 settembre, spazio al teatro. Sul palco, allestito nel cortile di Casa Sanna, alle 21.03, il gruppo Ludu porta in scena lo spettacolo Conchiattu, omaggio al poeta oristanese Baldino.

Mercoledì 11 settembre, l’appuntamento è nella Biblioteca comunale, dalle 17, per un’iniziativa dedicata ai più piccoli: “Se una sera di settembre… in biblioteca”. In programma, per i bimbi dai 3 ai 6 anni, lettura animata e laboratori.

Nel fine settimana di metà settembre – sabato e domenica, 14 e 15 settembre – va in scena la Sagra della Vernaccia, a cura della Pro loco di Solarussa. Nel centro storico e in pratza dei is ballus, gli stand di prodotti tipici, mescita e degustazione della vernaccia e degustazione di prodotti tipici.

Nella giornata di domenica torna per il secondo anno la Corsa della Vernaccia, con partenza dalle 10, nel parco comunale di Pidigi.

I festeggiamenti per Sant’Isidoro Agricoltore, promossi dal Comitato della Leva 1989 e inseriti anche questi nel cartellone del “Settembre Solarussese”, vengono celebrati la settimana successiva, domenica 22 e lunedì 23 settembre, nel piazzale della chiesa di Is Gratzias.

Torna anche quest’anno l’Alliga Day, una giornata ecologica, promossa dall’amministrazione comunale, con inizio alle 8 nella piazza del Comune. La data da segnare in calendario è quella del 28 settembre.