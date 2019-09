Campionato sardo della morra

Ventuno anni fa, nel 1998, è stato il primo torneo ufficiale di morra in Italia. Torna sabato prossimo, 7 settembre, a Urzulei (Nuoro), ‘Su Campionau Sardu de sa Murra’, manifestazione dedicata al tradizionale gioco che dal 2003 è al centro della competizione internazionale itinerante ‘Murramundo’, ospitata quest’anno a luglio in Corsica.

Il paese ai piedi del Supramonte celebra la 22^ edizione del campionato sardo del gioco, organizzato dall’associazione ‘Sòciu po su giocu de sa murra’ Orthullè-Urzulei. In occasione della manifestazione sarà realizzato un murale per arricchire il percorso ‘Memòria e identitade’ (memoria e identità) e verrà allestita la mostra ‘Artisania e arte in Orthullè’ (Artigianato e arte a Urzulei).

Colonna sonora dell’evento saranno i canti a tenore e le musiche eseguite con gli strumenti tipici ‘trunfa’ e organetto.

Il programma include anche una rassegna ‘Murrafilms’ di pellicole e documentari sul gioco di ‘sa murra’ e immagini del Supramonte di Urzulei e degustazioni di prodotti tipici. (Agi)

Martedì, 3 settembre 2019

