Razzismo: Zola, nessuna tolleranza

"Nel comunicato del Cagliari emerge quello che deve essere: nessuna tolleranza per chi si nasconde dietro un insulto". Così Gianfranco Zola, da Londra, interviene sul caso degli insulti razzisti a Lukaku durante Cagliari-Inter, alla Sardegna Arena. "Il popolo sardo e i tifosi del Cagliari - afferma Zola all'ANSA - hanno dimostrato da sempre che la passione e la cultura di un popolo è più forte di qualche ignorante. E io posso dire di averlo sempre vissuto orgogliosamente".

CONDANNA DEL CAGLIARI. Presa di distanza dai cori razzisti, "sparuti ma non meno deprecabili", contro Lukaku. E ferma intenzione di "individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti". Questa la posizione ufficiale del Cagliari calcio nei confronti degli ululati indirizzati all'attaccante nerazzurro che si apprestava a battere un calcio di rigore. Dal club rossoblù piena solidarietà al giocatore, ma anche un invito a non generalizzare le accuse verso tutta la tifoseria sarda. Un comunicato in italiano, ma anche in inglese perché la notizia è arrivata sino al Regno Unito, quello pubblicato dal Cagliari calcio sul suo sito internet.

"Il club ribadisce una volta di più l'intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con determinazione, il Cagliari calcio porta avanti in ogni singola iniziativa. Quotidianamente". Piena solidarietà a Lukaku, ma no alle generalizzazioni: "La società ribadisce gli alti contenuti morali della sua gente, ma respinge fermamente ogni accusa infamante e sciocchi stereotipi che non possono assolutamente essere indirizzati verso i tifosi del Cagliari e il popolo sardo".

LUKAKU, UNIAMOCI CONTRO IL RAZZISMO. ''Molti giocatori nell'ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me è successo ieri. Il calcio è uno gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!'. Tutte le piattaforme social devono lavorare meglio, anche con i club, perché ogni giorno si vede almeno un commento razzista sotto post di persone di colore. Lo abbiamo detto per anni e ancora non abbiamo fatto niente. Signore e signori è il 2019, invece di andare nel futuro stiamo tornando indietro e credo che noi giocatori dovremmo unirci e fare una dichiarazione su questo argomento per rendere questo sport pulito e piacevole per tutti''.

LA CONDANNA DELLA FIFA - Il razzismo non ha posto nel calcio". Così, in una nota, la Fifa condanna l'episodio di razzismo che ha visto coinvolto il calciatore dell'Inter, Romelu Lukaku, a Cagliari. "La Fifa esorta tutte le Federazioni associate, i campionati, i club e i Tribunali sportivi ad adottare le procedure previste, nonché tolleranza zero nei confronti degli episodi di razzismo nel calcio, e di applicare le severe sanzioni previste in casi simili", a cominciare dallo stop delle partite.

BEBE VIO, TIFO CAGLIARI FANTASTICO, POCHI IGNORANTI. "Io ero lì, il tifo cagliaritano è fantastico, fatto per la maggior parte di famiglie con bambini, che si divertono. Non roviniamolo per pochi ignoranti. #Notoracism". E' il tweet di Bebe Vio, ieri sera ospite speciale alla Sardegna Arena e salutata dal pubblico prima di Cagliari-Inter. La campionessa paralimpica ha voluto dire la sua in merito ai buu razzisti partiti da un gruppo di tifosi della squadra di casa in occasione del calcio di rigore trasformato da Lukaku.