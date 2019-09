A 4 anni gira da solo per Cagliari, bimbo salvato dai carabinieri: genitori denunciati

L’hanno notato mentre, tutto solo e impaurito, stava vagando per le vie di Cagliari. Ha solo 4 anni il bimbo salvato dai carabinieri della stazione di Stampace: il piccolo, totalmente agitato, stava cercando disperatamente aiuto. Per sua fortuna sono intervenuti i militari, che hanno poi fatto un’altra brutta scoperta: i due fratelli maggiori del bambino – entrambi minorenni, uno di 11 e l’altro di quattordici anni – erano da soli in casa, completamente privi di assistenza. I carabinieri sono riusciti a risalire ai loro genitori: si tratta di due rumeni di trentuno e trentasette anni. Per loro è scattata la denuncia per il reato di abbandono di minori.

