Samara Challenge: il pericoloso gioco degli adolescenti arriva anche a Oristano Avvistamento in centro. Ispirato al film horror “The Ring”, è spesso finito in dramma

Potrebbe sembrare un innocuo gioco scherzoso, ma spesso si è dimostrato pericoloso. Il Samara Challenge, la nuova moda degli adolescenti, è arrivato anche a Oristano.

Da alcuni giorni sui telefonini degli adolescenti oristanesi, ma non solo, gira una foto scattata nei pressi della stazione dei pullman Arst. Nello scatto, ormai virale, è raffigurata una giovane vestita di bianco, con lunghi capelli neri calati sul volto, seduta sul marciapiede e appoggiata a un palo. Una scena che indurrebbe chiunque a fermarsi per prestare soccorso, ma che per l’ignaro soccorritore si trasformerebbe in uno spavento assicurato, che con tutta probabilità finirebbe in rete (su Instagram Samara Challange ha già tre profili oristanesi).

La sfida, che prende ispirazione da Samara Morgan, la protagonista del film horror “The Ring”, infatti, consiste nell’aggirarsi di notte per le strade con una veste bianca e un parrucca scura, i capelli a coprire il viso, e spaventare i passanti. I più calmi si limiteranno a qualche insulto, i più “fumantini” poitrebbero andare ben oltre, come è già capitato in altre parti della Penisola, dove è spesso finita a cazzotti e in un caso è stata utilizzata un’arma.

Nell’Isola si sono registrati in questi giorni altri episodi a Cagliari, Sassari e Iglesias.

Sembrerebbe che il “tormentone di fine estate” sia stato lanciato proprio in Italia, nel Sud.

Cosa fare se si diventa involontari protagonisti del Samara Challenge? Non lasciarsi prendere dal panico e non reagire. La maggior parte delle volte si tratta di ragazzi inoffensivi. Basterà chiedere loro di smetterla.

Martedì, 3 settembre 2019

L'articolo Samara Challenge: il pericoloso gioco degli adolescenti anche a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.