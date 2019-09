Uragano Dorian devastante nelle Bahamas: “Attenzione, ci sono morti per le strade”. Dopo essere stata registrata la prima vittima, un bambino di 8 anni, alle Bahamas la violenza di Dorian ha provocato “danni catastrofici”. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti” per le strade delle isole di Abaco, ma “non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi”, ha affermato il ministro degli esteri delle Bamahas, Darren Henfield. Quotidiano.net aggiunge: “La furia dell’uragano Dorian, tra i più potenti mai registrati, s’è abbattuta sulle Bahamas – dove il premier ha lanciato l’appello “Pregate per noi contro l’uragano mostro” – e si sta avvicinando verso la Georgia. L’uragano è lentissimo nello spostamento, intorno a 1 miglio l’ora. In Florida sono stati chiusi cinque porti: Miami, Everglades, Fort Pierce, Palm Beach e Port Canaveral”. Qui i video: https://www.quotidiano.net/esteri/uragano-dorian-news-1.4762876

L'articolo Uragano Dorian devastante nelle Bahamas: “Attenzione, ci sono morti per le strade” (VIDEO) proviene da Casteddu On line.