Maltempo: smottamenti nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 2 SET - Smottamenti, depositi di fango e pietrisco sulle strade, allagamenti: è il bilancio dei danni provocati da un forte temporale che si è abbattuto questo pomeriggio a Orgosolo. Un nubifragio che ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro.

Gli interventi più impegnativi in via Liguria, dove la strada ha ceduto in più punti, in piazza Santa Croce, situata nella parte bassa del paese e completamente allagata, e sulla provinciale 48 che dal centro abitato porta verso la foresta Montes, anche qui smottamenti e detriti sulla carreggiata. Sul posto varie pattuglie dei carabinieri e del commissariato: segnalate e transennate le zone a rischio con deviazioni al traffico.