Razzismo: condanna Fifa "Stop alle gare"

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Il razzismo non ha posto nel calcio".

Così, in una nota, la Fifa condanna l'episodio di razzismo che ha visto coinvolto ieri sera il calciatore dell'Inter, Romelu Lukaku, a Cagliari. "La Fifa esorta tutte le Federazioni associate, i campionati, i club e i Tribunali sportivi ad adottare le procedure previste, nonché tolleranza zero nei confronti degli episodi di razzismo nel calcio, e di applicare le severe sanzioni previste in casi simili", a cominciare dallo stop delle partite.