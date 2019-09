Villagrande Strisaili, Alfredo Demurtas il Patron de “Su Pitoccu”

Il Patron de “Su Pistoccu”, come lo definì il giornalista Giacomo Mameli, era un uomo dal carattere deciso e fermo, il suo spirito di sacrificio lo contraddistinguevano in un tempo in cui il lavoro e la fatica erano le uniche armi di sopravvivenza.

Ha fatto tanto per la sua famiglia, per Villagrande, per l’intera Ogliastra e per la Sardegna. Per il Sarrabus, al quale era particolarmente affezionato perché gli ricordava la sua giovinezza da pastore. Per lui ogni terra era una conquista, l’importante era lavorare. ​E’ così ha fatto per tanti anni, con la moglie Elvira, anche lei instancabile lavoratrice.

Insieme, uniti, hanno tirato su un’azienda che è sempre andata in crescendo.

Oggi, con immenso orgoglio i figli e il genero che per vent’anni hanno lavorato al suo fianco, continuano la tradizione di famiglia. Il Sig. Alfredo ha lasciato in eredità una filosofia di vita che caratterizza tuttora l’attività dell’azienda: impegno, spirito di sacrificio, costanza, esperienza.

L’azienda Pan-Dem snc di Demurtas Alfredo e figli, che opera nel mercato della panificazione e pasticceria tipica dal lontano 1953, partì con la produzione di pani quotidiani e pani tipici come “s’angule”: pane di semola fatto in diversi formati e finemente lavorato per le cerimonie; e “sa Turredda”: fatto con patate e semola, pane di grossa pezzatura che si mantiene morbido per diversi giorni.

La produzione de “Su Pistoccu” iniziò solo qualche anno dopo, nel 1970, quando venne inaugurato un nuovo locale. La commercializzazione di questo prodotto era, allora, una assoluta novità. Il Sig. Alfredo Demurtas infatti è stato il primo a immetterlo nel mercato: all’epoca nessun panificio lo produceva, mentre la sua produzione avveniva esclusivamente nelle famiglie che avevano il forno in casa. ​

Dal 1976 ad oggi l’attività si è evoluta seguendo le esigenze di mercato ed attualmente si svolge in un locale moderno di 900 mq, con macchinari all’avanguardia che rispettano le nuove attuali norme sulla sicurezza e sull’igiene degli alimenti. ​

La produzione si è allargata con l’introduzione dei dolci tipici, ma soprattutto dei “Biscotti Sardi” e delle “Gallette” i “Piccoli di Sardegna” il “Carasau d’Ogliastra” e il Panettone, in particolare quello alla Birra artigianale che possiede caratteristiche qualitative e sensoriali uniche.

La nostra storia è quella di un’azienda che negli anni, scanditi da un impegno costante e dal duro lavoro, ha saputo investire e migliorarsi lentamente, andando incontro a cambiamenti strutturali ed organizzativi che ci hanno fatto crescere ed acquisire esperienza e capacità imprenditoriale.

La Pan-Dem snc, si propone sul mercato come azienda attenta alla tradizione ma anche alle dinamiche del mercato e che fa della qualità, della cura artigianale, della freschezza del prodotto, di una selezione accurata delle migliori materie prime, del rispetto e della considerazione del cliente i valori principali sui quali si basa la sua attività.

Qualità: i prodotti nascono dall’incessante impegno da parte di tutti gli operatori per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare, attraverso investimenti, studi del settore e costanti analisi che permettono di monitorare il livello di qualità del prodotto finito. Inoltre il rispetto dei più severi parametri di qualità ci ha permesso di conseguire le certificazioni ISO:9001.

Tradizione: recuperando la tradizione in chiave moderna la Pan Dem snc è riuscita a valorizzare ancora di più i suoi prodotti, esaltandone le proprietà organolettiche.

Cura dei clienti: al centro dell’impegno quotidiano da sempre sta il consumatore, la risposta alle sue esigenze e la sua soddisfazione. Un rapporto di fiducia fatto di conoscenza, esperienza, intuizione, un meccanismo di fedeltà reciproco e duraturo lega la Pan Dem snc ai propri clienti, indice dell’attenzione alle loro esigenze, elemento chiave del successo dell’azienda.

L’esperienza nel settore da oltre 65 anni è garanzia di costanza e qualità delle nostre produzioni, certificate anche dalla ISO 9001:2015: infatti seguiamo personalmente tutte le fasi dei processi produttivi, dalla scelta delle materie prime, al loro stoccaggio, alla fase di produzione e al confezionamento.