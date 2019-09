Il Circolo Nautico Oristano terzo ai Campionati di canoa under 14

Il Circolo Nautico Oristano vince ancora: terzo ai Campionati di canoa under 14

Prossimo appuntamento a Milano, con la squadra under 18/Foto

Ancora una volta il Circolo Nautico Oristano ai vertici della canoa italiana under 14. Per il quinto anno consecutivo si è posizionato tra le prime società nazionali, nel Campionato italiano a squadre. Il Circolo Nautico Oristano, infatti, ha conquistato il terzo posto, nella classifica generale delle finali nazionali del Campionato under 14 di canoa.

Sabato e domenica, a Caldonazzo, in Trentino Alto Adige, si sono sfidati più di mille atleti tra i 9 e i 14 anni, in rappresentanza delle oltre 100 società di canoa provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“Non era facile quest’anno provare ad insidiare le prime posizioni”, ha commentato il tecnico del Circolo Nautico Oristano Andrea Lilliu. “Per problemi di costi abbiamo dovuto saltare una gara a maggio, perdendo così parecchi punti in classifica. I ragazzi nelle successive gare hanno dato il massimo ottenendo straordinari risultati. Sono contento che anche nell’anno in cui Oristano è città Europea dello sport siamo riusciti a dare lustro al nostro territorio”.

Nemmeno il tempo di festeggiare questo grande risultato, che da mercoledì prossimo i ragazzi del Circolo Nautico saranno impegnati a Milano, con la squadra agonistica under 18, per i Campionati italiani ragazzi e junior.

“La speranza”, conclude Lilliu, “è di far bene anche con la squadra dei ragazzi più grandi e concludere la stagione agonistica nazionale nel migliore dei modi”.

Lunedì, 2 settembre 2019

