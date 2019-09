Da domani all’Università di Sassari i test per l’accesso alle facoltà a numero programmato

Il calendario completo delle prove

Inizia domani la serie di test a numero programmato nazionale, per alcuni corsi universitari. Si comincia con la prova di ammissione ai corsi dell’Università di Sassari di Medicina e Odontoiatria, che si terrà al PalaSerradimigni di piazzale Segni alle 8.30.

I posti in Medicina sono 139 (più 4 per cittadini non comunitari residenti all’estero); in Odontoiatria sono 28 più 2.

A seguire, mercoledì 4 settembre si svolgerà il test di ingresso per Medicina Veterinaria (in tutto 40 posti più 6) e il 5 settembre sarà il turno dei candidati in Scienze dell’Architettura e del progetto (i posti sono 60 più 10).

L’appuntamento per entrambi i test è nelle Aule A e B del Complesso Didattico di via Vienna 2. I candidati dovranno presentarsi entro le 8.30 muniti di un valido documento di identità.

Si prosegue mercoledì 11 settembre, di nuovo al PalaSerradimigni a partire dalle 8.30, con il test delle Professioni sanitarie: sono disponibili 145 posti più 4 in Infermieristica; 16 più 2 in Ostetricia; 24 più 2 in Fisioterapia; 28 più 2 in Tecniche di laboratorio biomedico.

Tutti i test (preparati dal consorzio CINECA per il MIUR) saranno costituiti da 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, da svolgere in 100 minuti.

È pubblicato inoltre il bando per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (scadenza alle ore 12.00 del 10 settembre).

La prova di ammissione si terrà il 25 ottobre alle 8.30 aula magna e nell’aula A del Complesso Biologico di Viale San Pietro 43/B. I posti disponibili sono 50.

Per ulteriori informazioni sui bandi consultare il sito dell’Università.

Lunedì, 2 settembre 2019

