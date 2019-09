Giro d’Italia tra le caserme dei vigili del fuoco: tappa anche a Oristano Protagonista un ex vigile con la passione per la bicicletta

Farà tappa anche a Oristano, il vigile del fuoco che, a pochi giorni dalla pensione, si è regalato un “Giro d’Italia” in bicicletta.

Flavio Mariotto, 57 anni, con la sua bici attraverserà 60 città, per un totale di 6490 chilometri. In ognuna delle tappe, sarà ospitato per la notte in una caserma dei Vigili del Fuoco. Questa sera, gli daranno rifugio i suoi colleghi di Oristano, in Via del Porto.

Domani mattina lascerà la città alla volta di Cagliari, per continuare il suo viaggio.

Lunedì, 2 settembre 2019

L'articolo Giro d’Italia tra le caserme dei vigili del fuoco: tappa anche a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.